Geschreven door Jessica Westdijk 02 nov 2020 om 10:11

Topscout Tonny Bruins Slot is overleden, zo meldt De Telegraaf. De scout werd 73 jaar.

Bruins Slot had al langere tijd last van gezondheidsproblemen, maar bleef al die tijd voor Ajax aan het werk. Tot vorige week nog maakte hij wedstrijdanalyses van de tegenstanders van Ajax, zo analyseerde hij Liverpool nog.

In de jaren ’80 was hij kort trainer van Ajax, maar hij werd vooral bekend in de jaren ’90 als rechterhand van Johan Cruijff. Daarna werkte hij veelvuldig voor Ronald Koeman, onder andere bij Ajax en Benfica. Sinds 2011 was Bruins Slot als analist actief voor Ajax en analyseerde hij de tegenstanders, waarna hij daarover rapporteerde aan de hoofdtrainer.