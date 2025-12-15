Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Toptalent eerlijk: "Het is moeilijk om nee te zeggen tegen Ajax"

Arthur
bron: Transfermarkt
Moncef Zekri
Moncef Zekri

Moncef Zekri maakt momenteel furore bij het Belgische KV Mechelen. De 17-jarige linkervleugelverdediger werd kort na zijn debuut door Ajax benaderd, maar hij bedankte vriendelijk voor de interesse. Zekri voelt zich uitstekend op zijn plek in de Jupiler Pro League.

Hij wordt nu al gezien als een van de meest veelbelovende talenten van zijn leeftijd, wat niet onopgemerkt bleef. Ajax probeerde hem meteen na zijn profdebuut weg te halen uit Mechelen, maar stuitte op een duidelijke afwijzing. De jonge Marokkaan geeft aan dat hij voorlopig liever blijft waar hij nu is. "Ik ben er heel blij mee. Natuurlijk was het moeilijk om neen te zeggen tegen een team als Ajax, maar ik had het gevoel dat de coach in mij geloofde", legt Zekri uit bij Transfermarkt. "Tom Caluwé heeft me veel zelfvertrouwen gegeven en het is beter om profvoetbal te spelen in Mechelen dan jeugdvoetbal bij Ajax."

Ook voor de nabije toekomst staat zijn keuze vast. Met een contract tot 2028 wil Zekri zich eerst volledig bewijzen bij KV Mechelen. Over mogelijke aanbiedingen van grote clubs deze winter zegt hij: "Dan zeg ik gewoon nee. Ik wil me eerst hier laten zien. Pas als dat gelukt is, ga ik kijken naar mijn opties, maar dat zal pas zijn wanneer het seizoen voorbij is", besluit hij.

