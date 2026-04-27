Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."

Ismaël Baouf wil best in gesprek met Ajax of PSV, mochten ze willen aankloppen. De centrumverdediger lijkt dichtbij een stap hogerop nadat hij een groot aandeel had in de promotie van SC Cambuur naar de Vriendenloterij Eredivisie.

Baouf draait er niet omheen als er gevraagd wordt naar zijn toekomst. "Ik zou Cambuur graag nog een jaar willen helpen in de Eredivisie. Maar als Ajax en PSV komen en de gesprekken verlopen goed, waarom niet?", klinkt het talent in het Algemeen Dagblad.

De negentienjarige Baouf heeft in Leeuwarden nog een contract tot de zomer van 2028. Hij werd vanwege zijn prestaties bij SC Cambuur in de voorbije maanden al meermaals in verband gebracht met clubs als Ajax en PSV.

De centrale verdediger droomt zelfs van het WK met Marokko, nadat hij voor het eerst dit jaar een oproep voor het nationale team van Marokko ontving. "Als het aan mij ligt, zou ik zeker willen gaan. Het is een jongensdroom om op het WK te spelen", besluit Baouf.