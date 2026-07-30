Torenhoge verwachtingen van Tadic: "Gaat heel veel assists geven"

Dušan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. De ervaren Serviër, die eerder uitkwam voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, begint op 37-jarige leeftijd aan een nieuw avontuur bij N.E.C. De club uit Nijmegen heeft de aanvaller voor twee seizoenen vastgelegd.

De cijfers van Tadić in de Eredivisie spreken voor zich. In 295 wedstrijden kwam hij tot 119 doelpunten. Toch was zijn productie afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten minder opvallend. Bij Al-Wahda wist hij in de UAE Pro League slechts één keer te scoren in 25 duels, maar daar stonden wel twaalf assists tegenover.

Volgens de analisten van Voetbalpraat kan Tadić desondanks nog altijd van grote waarde zijn voor N.E.C. Presentator Milan van Dongen wijst op zijn prestaties in verschillende competities. "In de UAE Pro League, de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft hij in 25 wedstrijden één goal gemaakt en twaalf assists gegeven", zegt Van Dongen. "In de Champions League was hij goed voor twee goals en twee assists in acht wedstrijden. Drie goals dus, in één seizoen."

Danny Koevermans verwacht dat Tadić in Nederland weer makkelijker tot scoren kan komen. "Maar wel heel veel assists", zegt de oud-spits. "In de Eredivisie, met zijn power en technische vaardigheden, gaat hij er meer dan drie maken."