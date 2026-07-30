Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Torenhoge verwachtingen van Tadic: "Gaat heel veel assists geven"

Arthur
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen Foto: © Pro Shots

Dušan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. De ervaren Serviër, die eerder uitkwam voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, begint op 37-jarige leeftijd aan een nieuw avontuur bij N.E.C. De club uit Nijmegen heeft de aanvaller voor twee seizoenen vastgelegd.

De cijfers van Tadić in de Eredivisie spreken voor zich. In 295 wedstrijden kwam hij tot 119 doelpunten. Toch was zijn productie afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten minder opvallend. Bij Al-Wahda wist hij in de UAE Pro League slechts één keer te scoren in 25 duels, maar daar stonden wel twaalf assists tegenover.

Volgens de analisten van Voetbalpraat kan Tadić desondanks nog altijd van grote waarde zijn voor N.E.C. Presentator Milan van Dongen wijst op zijn prestaties in verschillende competities. "In de UAE Pro League, de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft hij in 25 wedstrijden één goal gemaakt en twaalf assists gegeven", zegt Van Dongen. "In de Champions League was hij goed voor twee goals en twee assists in acht wedstrijden. Drie goals dus, in één seizoen."

Danny Koevermans verwacht dat Tadić in Nederland weer makkelijker tot scoren kan komen. "Maar wel heel veel assists", zegt de oud-spits. "In de Eredivisie, met zijn power en technische vaardigheden, gaat hij er meer dan drie maken."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws