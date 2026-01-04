Tot deze dag is de winterse transfermarkt geopend voor Ajax

De winterse transferperiode is sinds afgelopen vrijdag officieel geopend in Nederland. De clubs in Nederland hebben een maand om zich te versterken met nieuwe spelers.

In grote competities als de Premier League en de Bundesliga is de markt op 1 januari al opengegaan, maar in Nederland kunnen clubs sinds afgelopen vrijdag 2 januari nieuwe spelers binnenhalen. Voor de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is de markt tot 2 februari 23.59 uur geopend, net als in Duitsland, Spanje, Italië en België.

Directeuren, trainers en supporters moeten daarna nog even wachten voor ze echt helemaal weten waar ze aan toe zijn wat betreft de tweede seizoenshelft. Clubs uit de Premier League mogen tot en met 3 februari nieuwe spelers aantrekken. In Portugal sluit de markt op 4 februari.