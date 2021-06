Geschreven door Jessica Westdijk 07 jun 2021 om 11:06

Het gerucht dat Tottenham Hotspur Erik ten Hag wilde aantrekken, ging al een tijdje rond. De club en de trainer zouden eerder al in gesprek zijn geweest, maar Ten Hag tekende uiteindelijk een nieuw contract bij Ajax.

Tottenham is echter nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer en de Londenaren zouden binnenkort dan ook een nieuwe poging willen wagen bij Ten Hag, zo meldt The Mirror. Deze maand nog wil de Engelse club, die afgelopen seizoen slechts zevende werd, opnieuw om tafel gaan met Ten Hag.

De club was lange tijd in gesprek met Antonio Conte, maar de onderhandelingen lijken te zijn vastgelopen. Ook Mauricio Pochettino was één van de opties, maar hij blijft zo goed als zeker bij PSG. Hoewel Ten Hag heeft bijgetekend in Amsterdam, denkt Tottenham dus toch nog een kans te maken.