'Tottenham Hotspur aanwezig bij Ajax-duels voor 'volgende Hazard''

Tottenham Hotspur volgt de ontwikkeling van Ajax-aanvaller Mika Godts op de voet. Dat meldt het Engelse medium TeamTalk , dat schrijft dat de Europa League-winnaar scouts naar meerdere wedstrijden van de Belgische buitenspeler heeft gestuurd, waaronder de duels met Feyenoord (2-0) en NEC (2-2).

Volgens TeamTalk dromen de Londenaren van de komst van Godts. "Tottenham Hotspur wil een spectaculaire transfer maken voor de volgende Eden Hazard", zo klinkt het, waarbij wordt verwezen naar de speelstijl en het potentieel van Godts. De Belgische aanvaller stond afgelopen zomer al in de belangstelling van Besiktas, maar Ajax wees een bod van vijftien miljoen euro resoluut af.

Spurs zoekt nadrukkelijk naar versterking op de flanken en ziet in Godts een interessante optie, al is hij niet de absolute prioriteit. "Wij begrijpen dat meerdere rivalen van Spurs eveneens geïnteresseerd zijn in de buitenspeler", schrijft TeamTalk. Binnen de Londense club geldt Godts momenteel als alternatief voor Bournemouth-aanvaller Antoine Semenyo. Die laatste zou echter geen interesse hebben in een overstap naar Noord-Londen, waardoor de naam van de Ajacied nadrukkelijker op tafel ligt. Godts ligt bij Ajax nog vast tot medio 2029.