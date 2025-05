Trabzonspor-voorzitter geeft duidelijkheid over Klaassen-transfer

Dogan krijgt de vraag wat er waar is van de interesse in Klaassen. De Trabzonspor-voorzitter heeft daarna een kort en duidelijk antwoord. "Davy Klaassen en Romulo staan ​​niet op onze agenda", reageert de voorzitter. Trabzonspor werd namelijk ook gelinkt aan Romulo Cardoso.

Eind maart - na de 0-2 overwinning van Ajax op PSV - wist Voetbal International echter te melden dat een contractverlenging voor Klaassen dichtbij was. "Ajax is met Klaassen zo goed als rond over een nieuw contract, maar dat zal de club pas communiceren zodra deelname aan de Champions League een zekerheid is", schreven zij.

Als Ajax aanstaande zondag een punt pakt tegen NEC, is Ajax zeker van minimaal de tweede plek en daarmee rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League.