Trainer Anthony Correia duidelijk: "Ik ga zeker niet naar Ajax"

Met de promotie naar de Eredivisie en een vijftiende plaats bij de winterstop kende Telstar een sprookjesachtig kalenderjaar. Sinds de zomer van 2024 is Anthony Correia (43) het gezicht van De Witte Leeuwen uit Velsen.

Misschien dat Correia ooit nog een grote Europese club gaat trainen, wie zal het zeggen. Zijn naam circuleert inmiddels bij de grotere clubs in Nederland. Best bijzonder, vindt hij zelf. "Ik denk vooral dat mijn kinderen het leuk vinden, zij zitten veel op social media. ’Pap, ga je naar Ajax?’, vroegen ze laatst. Ik antwoordde: Nee, ik ga zeker niet naar Ajax... Weet je: ik zie dat deze twee jongens heel trots zijn op hun vader, dát vind ik wel heel erg mooi. En ja, 2025 was best een lekker jaartje voor Telstar."

Toch maken fans zich zorgen over een mogelijk vertrek van Correia. Als speler was hij een echte one-club man, maar hoe zit het met de coach? Het grote geld valt immers niet bij Telstar te verdienen. "Ik heb geen glazen bol en die hoef ik ook niet te hebben. Mijn band met de club wordt wel steeds heftiger zo. Ik heb het door, maar ik vind het niet erg. Het is ook veel waard om elke dag met plezier naar je werk te gaan", besluit hij tegenover De Telegraaf.