Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Trainer Anthony Correia duidelijk: "Ik ga zeker niet naar Ajax"

Arthur
bron: De Telegraaf
Anthony Correia
Anthony Correia Foto: © Pro Shots

Met de promotie naar de Eredivisie en een vijftiende plaats bij de winterstop kende Telstar een sprookjesachtig kalenderjaar. Sinds de zomer van 2024 is Anthony Correia (43) het gezicht van De Witte Leeuwen uit Velsen.

Misschien dat Correia ooit nog een grote Europese club gaat trainen, wie zal het zeggen. Zijn naam circuleert inmiddels bij de grotere clubs in Nederland. Best bijzonder, vindt hij zelf. "Ik denk vooral dat mijn kinderen het leuk vinden, zij zitten veel op social media. ’Pap, ga je naar Ajax?’, vroegen ze laatst. Ik antwoordde: Nee, ik ga zeker niet naar Ajax... Weet je: ik zie dat deze twee jongens heel trots zijn op hun vader, dát vind ik wel heel erg mooi. En ja, 2025 was best een lekker jaartje voor Telstar."

Toch maken fans zich zorgen over een mogelijk vertrek van Correia. Als speler was hij een echte one-club man, maar hoe zit het met de coach? Het grote geld valt immers niet bij Telstar te verdienen. "Ik heb geen glazen bol en die hoef ik ook niet te hebben. Mijn band met de club wordt wel steeds heftiger zo. Ik heb het door, maar ik vind het niet erg. Het is ook veel waard om elke dag met plezier naar je werk te gaan", besluit hij tegenover De Telegraaf.

Gerelateerd:
Stije Resink

Resink niet meer nodig bij Ajax? "Hij is de nieuwe Henderson"

0
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder om de tafel met Ajax: "Dat was een fijn gesprek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd