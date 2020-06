Geschreven door Jordi Smit 03 jun 2020 om 09:06

De spelersloopbaan van Carel Eiting zit bepaald niet mee. De middenvelder had veelvuldig last van blessures, die hem lange tijd aan de kant hielden. In de Ajax Podcast gaat de Amsterdammer in op zijn blessureleed, maar heeft hij het eveneens over zijn bijzondere talent.

Eiting merkt namelijk dat hij het zogenaamde ‘trainersinzicht’ in zich heeft. “Wat ik na mijn carrière wil gaan doen, weet ik nog niet. Trainer worden is een optie”, vertelt de voetballer. “In het veld denk ik al als een trainer. Dan ben ik bezig met hoe de tegenstander staat en waar voor ons de ruimtes liggen. Ik zoek dan eerder wie van het team vrijstaat, in plaats van dat ik meer met mijn eigen rol bezig ben.”

De Nederlander is blij met dat talent, maar beaamt dat dit soms in de weg lijkt te zitten. “Dat is aan de ene kant een heel sterk punt van mezelf, omdat ik anderen kan helpen. En ik begrijp in het veld hoe we meer kansen hebben om te winnen, omdat ik de zwakheden zie van de tegenstander. Maar aan de andere kant moet ik ook wat meer aan mezelf denken.”