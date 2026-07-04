Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Trainer Míchel Sánchez speelt enorme rol in megatransfer van Ajax'

Amber
bron: Voetbal International
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © BSR Agency

De op handen zijnde komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax is volgens Voetbal International voor een belangrijk deel te danken aan trainer Míchel. De Spaanse oefenmeester zou zich nadrukkelijk hebben ingezet om de Duitse doelman naar Amsterdam te halen. Ook de contacten van technisch directeur Jordi Cruijff bij FC Barcelona zouden een rol hebben gespeeld.

Vrijdag werd bekend dat Ter Stegen onderweg is naar Ajax. Voetbal International schetst vervolgens hoe de deal tot stand is gekomen. Volgens het weekblad heeft Míchel zich sterk gemaakt voor de komst van de ervaren keeper, nadat hij bij Girona "buitengewoon enthousiast" was geworden over de Duitser. Dat enthousiasme bleek wederzijds, want ook Ter Stegen zag een nieuwe samenwerking met de trainer zitten.

Volgens VI is de klik tussen beide mannen geen verrassing. De band die zij tijdens hun gezamenlijke periode bij Girona opbouwden, zou namelijk voortkomen uit een eigenschap waar Míchel om bekendstaat. Het opbouwen van een sterke persoonlijke relatie is volgens het weekblad "één van de sterke punten van de Spaanse trainer."

Toch was de transfer niet alleen afhankelijk van de wens van trainer en speler. Ook FC Barcelona moest meewerken aan de constructie. Volgens Voetbal International nemen de Catalanen een aanzienlijk deel van het salaris van Ter Stegen voor hun rekening, "ongetwijfeld ook vanwege de goede relatie met Cruijff", zo klinkt het.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Zaakwaarnemer onthult aanbieding van Ajax: "Het is afgewezen"

0
Branco van den Boomen

'Ajax wil af van 'riant salaris' en laat speler gratis vertrekken'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Míchel Marc-André ter Stegen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Trainer Míchel Sánchez speelt enorme rol in megatransfer van Ajax'

Man (20) verdacht van poging tot doodslag na WK-wedstrijd Oranje

De Boer noemt ideale Koeman-opvolger: "Hij is een Cruijff-adept"

Maurice Steijn: "Er was destijds niet veel voetbalkennis bij Ajax"

Noa Vahle over Wout Weghorst: "Nu gebeurde weer precies hetzelfde"

'Feyenoord wint strijd om toptalent (16) en troeft Ajax en PSV af'

Hélène Hendriks bespreekt oud-Ajacied: "Daar is het niet top"

Anass Salah-Eddine bekritiseerd: "Gek, dit vond ik wel opvallend"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws