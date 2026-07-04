'Trainer Míchel Sánchez speelt enorme rol in megatransfer van Ajax'

De op handen zijnde komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax is volgens Voetbal International voor een belangrijk deel te danken aan trainer Míchel. De Spaanse oefenmeester zou zich nadrukkelijk hebben ingezet om de Duitse doelman naar Amsterdam te halen. Ook de contacten van technisch directeur Jordi Cruijff bij FC Barcelona zouden een rol hebben gespeeld.

Vrijdag werd bekend dat Ter Stegen onderweg is naar Ajax. Voetbal International schetst vervolgens hoe de deal tot stand is gekomen. Volgens het weekblad heeft Míchel zich sterk gemaakt voor de komst van de ervaren keeper, nadat hij bij Girona "buitengewoon enthousiast" was geworden over de Duitser. Dat enthousiasme bleek wederzijds, want ook Ter Stegen zag een nieuwe samenwerking met de trainer zitten.

Volgens VI is de klik tussen beide mannen geen verrassing. De band die zij tijdens hun gezamenlijke periode bij Girona opbouwden, zou namelijk voortkomen uit een eigenschap waar Míchel om bekendstaat. Het opbouwen van een sterke persoonlijke relatie is volgens het weekblad "één van de sterke punten van de Spaanse trainer."