Trainer Oranje O19 roemt vertrokken Ajacied: "Het is ongelooflijk"

Peter van der Veen, hoofdtrainer van Oranje O19, is te spreken over de kwaliteiten van Precious Ugwu. De 19-jarige verdediger is vanuit Ajax naar FC Volendam vertrokken en is daar 'het pareltje' van de selectie.

In gesprek met FC Afkicken wordt Van der Veen gevraagd naar wie hij het sterkst vond spelen tijden het EK. Kees Smit krijgt de complimenten, maar hij is niet de enige. "Wie het pareltje van deze selectie is? Als ik er eentje moet noemen, is dat Precious Ugwu", reageert Van der Veen.

De jonge verdediger maakte indruk tijdens het toernooi. "Hij heeft bijna alle spitsen uitgeschakeld met heel clean verdedigen. Hij is echt nog een hele ouderwetse verdediger, die ook goed aan de bal is en goed atletisch vermogen heeft. Het is ongelooflijk wat voor toernooi hij heeft gespeeld."