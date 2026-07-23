Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"
Ajax neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina en Miroslav Tanjga beseft dat zijn ploeg de underdog is tijdens het tweeluik. De oefenmeester wijst onder andere naar het uitgavenpatroon bij de club uit Amsterdam.
"Ajax heeft de laatste jaren in de eigen competitie niet de glans gehad die we gewend zijn, maar deze transferzomer heeft de club flink geïnvesteerd", sprak hij woensdag tijdens de persconferentie. "Ze hebben inmiddels zo'n dertig miljoen euro uitgegeven, wat aangeeft dat ze een kampioensploeg proberen samen te stellen. Nu gaan we zien of die miljoenen het verschil maken", vervolgt Tanjga, die zich nog niet wil neerleggen bij een nederlaag.
"Wij moeten optimisme uitstralen en dat doe ik ook. Ik ben positief en dat baseer ik op wat we tegen OFK Beograd (Vojvodina wist zondag met 4-0 te winnen in eigen huis, red.) hebben laten zien", blikt hij terug. "In die wedstrijd hebben we karakter getoond, maar in Europa draait het niet alleen om karakter. We moeten voorzichtig zijn. We mogen Ajax niet onderschatten, maar onszelf ook niet", besluit Tanjga vastberaden.
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