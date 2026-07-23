Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"

Niek
Miroslav Tanjga
Miroslav Tanjga Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina en Miroslav Tanjga beseft dat zijn ploeg de underdog is tijdens het tweeluik. De oefenmeester wijst onder andere naar het uitgavenpatroon bij de club uit Amsterdam. 

"Ajax heeft de laatste jaren in de eigen competitie niet de glans gehad die we gewend zijn, maar deze transferzomer heeft de club flink geïnvesteerd", sprak hij woensdag tijdens de persconferentie. "Ze hebben inmiddels zo'n dertig miljoen euro uitgegeven, wat aangeeft dat ze een kampioensploeg proberen samen te stellen. Nu gaan we zien of die miljoenen het verschil maken", vervolgt Tanjga, die zich nog niet wil neerleggen bij een nederlaag. 

"Wij moeten optimisme uitstralen en dat doe ik ook. Ik ben positief en dat baseer ik op wat we tegen OFK Beograd (Vojvodina wist zondag met 4-0 te winnen in eigen huis, red.) hebben laten zien", blikt hij terug. "In die wedstrijd hebben we karakter getoond, maar in Europa draait het niet alleen om karakter. We moeten voorzichtig zijn. We mogen Ajax niet onderschatten, maar onszelf ook niet", besluit Tanjga vastberaden. 

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hedwiges Maduro

Maduro over Europese wedstrijd Ajax: "Toen was-ie al heel goed"

0
Valentijn Driessen

Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Maduro over Europese wedstrijd Ajax: "Toen was-ie al heel goed"

Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"

Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"

"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"

Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"

Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"

'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'

Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws