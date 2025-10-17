AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Trainer zag Ajax-droomtransfer klappen: "Hij was zeker niet boos"

Thomas
De Voetbalkantine
Thomas Duivenvoorden
Thomas Duivenvoorden Foto: © Pro Shots

Technisch directeur Berry Powel van De Graafschap heeft gereageerd op de belangstelling van Ajax voor assistent-trainer Thomas Duivenvoorden. Volgens Powel bracht de situatie ‘wat onrust’, maar was er vanaf het begin geen sprake van medewerking aan een vertrek.

"Ajax was gewoon benieuwd of het bespreekbaar was", blikt Powel terug bij De Voetbalkantine van ESPN. "Ik zei: absoluut niet. Toen viel het uiteindelijk vrij snel dood." Powel stelt dat er nooit is onderhandeld. "Als je een bedrag noemt, ben je aan het onderhandelen. Dat deden we niet. Wij hebben een mooi traject uitgestippeld en dan zou het raar zijn als je na zeven wedstrijden zegt: we gaan een andere kant op."

Hoewel Ajax contact zocht, bleef Duivenvoorden rustig onder de situatie. "Hij was zeker niet boos", aldus Powel. "Het is logisch als Ajax komt dat hij ook naar hun verhaal wil luisteren. Hij stond open voor een gesprek, maar uiteindelijk had hij er vrede mee. Het was geen optie en onbespreekbaar."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Ajax transfers & geruchten
