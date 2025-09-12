Trainerswissel bij Ajax? "Eén interview en meer zinnigs dan Heitinga"

Ajax Vrouwen deed donderdag goede zaken gedaan in de heenwedstrijd in de eerste voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. De ploeg van Anouk Bruil won in eigen huis met 2-0 van Sturm Graz. Na afloop verscheen Bruil voor de camera van het clubkanaal, waar ze indruk maakte op de fans.

In haar interview gaf ze een scherpe analyse en wist ze haar verhaal helder te verwoorden. Dat leverde haar veel lof op. Onder Ajax-fans werd zelfs al snel de vergelijking gemaakt met John Heitinga, trainer van de mannenploeg. Een supporter reageerde: "Zegt in één interview voetbalinhoudelijk meer zinnigs dan Heitinga sinds hij terug is als hoofdtrainer."

"Ik snap dat niet veel mensen iets hebben met het vrouwenvoetbal, maar het is genot om naar deze trainster te luisteren. Inhoudelijk sterk", viel een ander op. "Trainer van de Ajax Vrouwen inhoudelijk gewoon een niveautje of 10 hoger dan Heitinga", schrijft een andere supporter. Een andere fan maakt de vergelijking met vorig jaar, toen Hesterine de Reus voor de groep stond: "Wat een verademing in vergelijking met vorig jaar, ga zo door Anouk."