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Transfer Bart van Rooij ontkracht: "Het is gewoon niet waar"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Bart van Rooij
Bart van Rooij Foto: © MTB-Photo

John van den Brom maakt zich geen zorgen over de geruchten die Bart van Rooij in verband brengen met Ajax. De trainer van FC Twente benadrukt dat hij de rechtsback zelf heeft gesproken en dat er volgens hem niets speelt.

"Twee weken geleden hebben we eenzelfde soort bericht voorbij zien komen. Het is niet nieuw. Ik heb met Bart gesproken en hij zei dat er niets aan de hand was. Dat is nu nog steeds zo", zo vertelt hij op de persconferentie.

Ook Daan Rots, die naast Van den Brom aanschoof op de persconferentie, reageerde met een glimlach op de berichtgeving. De aanvaller ontkent dat zijn ploeggenoot überhaupt met Ajax heeft gesproken. "Het is gewoon niet waar. Er stond dat hij met Ajax had gesproken, maar dat heeft hij niet", zegt zijn compagnon op de rechterflank van het veld.

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