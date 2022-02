Geschreven door Idse Geurts 01 feb 2022 om 12:02

Het is Ajax niet gelukt om Steven Bergwijn binnen te halen. De gehele transferperiode leek Bergwijn op weg naar Ajax, maar uiteindelijk is de aanvaller nog steeds speler van Tottenham Hotspur. In eerste instantie had Tottenham de vraagprijs voor Bergwijn op 25 miljoen euro gezet. Echter, na het vertrek van andere spelers, bleek Tottenham toch 30 miljoen euro te willen ontvangen voor Bergwijn. Ajax daarentegen, had slechts 22 miljoen euro over voor de Nederlander. Hierdoor besloot de directie van Ajax dat een transfer van Bergwijn ‘onverantwoord’ was. Dit meldt De Telegraaf.

Door het mislopen van Bergwijn heeft Ajax dus geen vervanger voor David Neres. Neres vertrok deze winter voor twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk. Hierdoor heeft Erik ten Hag minder opties in de voorhoede. Ajax-watcher Freek Jansen stelt echter dat dit geen probleem hoeft te zijn. “Berghuis speelt nu veel op 10, maar die kan ook prima op de vleugels, dan kan Klaassen weer op 10 spelen. Het is niet zo dat er nu gelijk een heel groot probleem is”, stelt Jansen in een livestream van Voetbal International.