Geschreven door Idse Geurts 30 jun 2022 om 15:06

Ajax heeft een mooi bedrag ontvangen door de transfer van oud-Ajacied Sven Botman. Botman verkast voor een bedrag van 37 miljoen euro van LOSC Lille naar Newcastle United. Vanwege een doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding verdient Ajax vier miljoen euro door deze transfer. Botman speelde echter nooit een officieel duel in het eerste elftal van Ajax.

Botman is blij dat Ajax nog geld krijgt door zijn transfer. “Heel blij zelfs, want het is toch de club waar ik elf jaar heb gevoetbald”, laat de verdediger optekenen tegenover¬†De Telegraaf.¬†“Dat ik geen minuut in het eerste heb gespeeld, toch voor een hoge som naar Lille ging en nu weer geld oplever is heel gek. Maar het is Ajax gegund. Ik verwacht wel twee seizoenskaarten voor het leven”, lacht Botman.

De verdediger maakte in 2020 voor negen miljoen euro de overstap van Ajax naar Lille. Na een sterke huurperiode bij sc Heerenveen kon Botman terugkeren naar Ajax, maar koos toch voor een transfer naar Lille. Bij de Franse club werd Botman bij zijn debuutseizoen direct kampioen en was hij een van de sterkhouders in het team. Vorig seizoen presteerde Lille met een tiende plek een stuk minder goed, maar Botman behoorde nog steeds tot een van de uitblinkers. Hierdoor besluit Newcastle dus 37 miljoen euro neer te leggen voor de verdediger.