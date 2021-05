Geschreven door Jessica Westdijk 21 mei 2021 om 10:05

De transfer van Jay Gorter naar Ajax lijkt dichtbij. De doelman wilde er donderdagavond in gesprek met ESPN eerst nog niet teveel over loslaten, maar daar brandde hij los: “Ik heb inderdaad gesproken met Ten Hag. Het is nu iets tussen de clubs onderling.”

De 20-jarige Gorter maakte afgelopen seizoen indruk bij Go Ahead Eagles met 25 cleansheets. “Ik kom uit Amsterdam, mijn familie woont daar nog, dus 1 plus 1 maakt wel 2 ja”, vertelt Gorter over een mogelijke komst naar Ajax. Hij speelde eerder ook al in de jeugdopleiding van Ajax.

De goalie vertelt ook over de plannen die Ajax met hem heeft: “Ik zal sowieso aansluiten. Het plan is om ervaring op te doen. Het is leuk dat je het in de Keuken Kampioen Divisie kan. Maar door te trainen met de beste spelers en beste mensen om je heen kun je werken aan de puntjes die verbeterd kunnen worden. Natuurlijk wil ik er zo snel mogelijk er te staan en de concurrentiestrijd aan gaan, maar ik wil me vooral ontwikkelen.”

Dat zou ook kunnen betekenen dat hij komend seizoen alsnog zijn wedstrijden keept in de Keuken Kampioen Divisie, namelijk met Jong Ajax. Iets waar Gorter geen problemen mee heeft: “Ik heb altijd al gezegd dat ik open sta voor een lange termijn plan. Er zijn meerdere wegen naar Rome, daar zou dit er eentje van kunnen zijn.” Een andere optie, namelijk direct terug verhuurd worden aan Go Ahead Eagles, is nog niet ter sprake gekomen.