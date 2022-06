Geschreven door Idse Geurts 13 jun 2022 om 18:06

Ryan Gravenberch gaat de overstap naar Bayern München maken. Dit maakt Ajax bekend via de officiële clubkanalen. De club ontvangt een transfersom van 18,5 miljoen euro voor de middenvelder. Via verschillende variabelen kan dit bedrag echter nog oplopen tot 24 miljoen euro.

In de afgelopen maanden was het eigenlijk al duidelijk dat Gravenberch Ajax zou verlaten. De twintigjarige speler wilde zijn contract bij Ajax niet verlengen, waardoor de Amsterdammers hem deze zomer eigenlijk moesten verkopen. Als dit niet zou gebeuren, bestond er een grote kans dat Gravenberch volgend seizoen transfervrij de deur uit zou lopen.

Hiermee komt er een einde aan een lang dienstverband van Gravenberch bij Ajax. In 2010 voegde de middenvelder zich bij de jeugdopleiding van Ajax. Hierna speelde Gravenberch in elk jeugdelftal van de Amsterdammers. Vervolgens maakte Nederlands international op 23 september 2018 tegen PSV zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Uiteindelijk speelde Gravenberch 103 officiële wedstrijden voor Ajax. Hierin wist hij twaalf keer te scoren.