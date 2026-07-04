'Transfer in versnelling: terugkeer Ajax-icoon is zeer dichtbij'

Ajax is zeer dichtbij de terugkeer van Daley Blind, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdagavond. De 36-jarige verdediger is volgens de krant al in gesprek met Jordi Cruijff over zijn terugkeer in Amsterdam.

Blind nam vorige week afscheid bij Girona en mag dus transfervrij vertrekken. "Hij koestert al langer de wens om zijn loopbaan bij Ajax af te sluiten en daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Daarover heeft hij inmiddels gesprekken gevoerd met technisch directeur Jordi Cruijff. Van een deal is nog geen sprake, maar ingewijden verzekeren dat die niet lang op zich hoeft te laten wachten", meldt Johan Inan zaterdagavond.

Blind werd al langer gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar dat werd nooit gerealiseerd. "Die kant gaat het nu wel op", aldus Inan. Het zou voor Blind ook een hereniging betekenen met trainer Míchel. Ze werkten drie jaar samen bij Girona.