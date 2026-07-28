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'Transfer klapt op laatste moment: Kaplan vertrekt niet bij Ajax'

Amber
bron: Voetbal International
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © BSR Agency

Ajax gaat Ahmetcan Kaplan niet verkopen aan NEC. De transfer van de 23-jarige verdediger is geklapt, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag.

Kaplan speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij NEC en de Nijmegenaren wilden de verdediger graag definitief overnemen. De ploeg stuitte telkens op de vraagprijs van Ajax. De afgelopen dagen werd er een constructie gevonden, waardoor een transfer realistisch werd. "Kaplan had bij Ajax al aangegeven weer terug te zullen keren naar NEC, maar toch zal die transfer er niet komen omdat er op het laatste moment een kink in de kabel is gekomen", schrijft VI.

Kaplan ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax. De Turkse mandekker heeft geen toekomst meer in Amsterdam en mag vertrekken. 

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