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Transfer Mitchell Dijks ketst af: "Niet door de medische keuring"

Niek
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Mitchell Dijks gaat zijn loopbaan toch niet vervolgen bij BG Pathum United, zo weet Alain van Hilten te melden op de website van ESPN. Er lag in Thailand een contract tot december klaar, maar de voormalig Ajax-verdediger moet nu alsnog op zoek naar een andere club. 

"De 33-jarige linksback is in Bangkok niet door de medische keuring gekomen. Omdat de verdediger niet per direct inzetbaar was, zag de Thaise club af van zijn komst. Na het afketsen van de transfer is Dijks doorgevlogen naar het Indonesische eiland Bali, waar hij sinds kort een huisje heeft", aldus Van Hilten. 

"Daar werkt hij verder aan zijn fitheid en geniet hij uiteraard op z'n Dijks van het leven, in afwachting van een nieuw avontuur. Het liefst blijft hij in Azië, maar concreet is er op dit moment nog niets", benadrukt de verslaggever. Dijks speelde in het verleden ook bij clubs als Willem II, SC Heerenveen en Vitesse. 

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