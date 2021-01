Geschreven door Jessica Westdijk 24 jan 2021 om 21:01

Een terugkeer van Quincy Promes naar Spartak Moskou zou dichtbij zijn, volgens het Russische Sport24. Ajax en de club uit de Russische hoofdstad zouden dicht bij een akkoord zijn over de transfer van de buitenspeler. Er zou een bedrag van ongeveer € 12 miljoen met de transfer gemoeid zijn.

Promes speelde van 2014 tot 2018 al voor Spartak, waarna hij uitkwam voor Sevilla. In de zomer van 2019 tekende hij een vijfjarig contract bij Ajax. In Amsterdam kende hij een goed eerste seizoen, waarbij vooral de connectie met Hakim Ziyech sterk was. Nu Ziyech is vertrokken, is er van de oude Promes echter niet veel meer over. En dan hangt ook nog de steekpartij waarbij hij verdachte is boven zijn hoofd.