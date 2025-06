Transfer Raúl Moro naar Ajax aanstaande? "Meer dan 10 miljoen"

Ajax is achter de schermen druk bezig met de komst van Raúl Moro en Thijs Zwagerman is vol lof over de talentvolle vleugelaanvaller uit Spanje. De verslaggever weet dat de club uit Amsterdam dolgraag zaken wil doen met Real Valladolid.

"Moro heeft zijn ja-woord al gegeven aan Ajax, maar het is wachten op een akkoord tussen de clubs", schrijft hij. "De Spanjaard zou meer dan tien miljoen euro moeten kosten. Het is een aanzienlijke som voor een aanvaller die tot vier doelpunten vijf assists kwam in het afgelopen seizoen, maar dribbelaars zijn nu eenmaal veel geld waard. De succesvolste teams ter wereld herbergen bovendien pure dribbelaars op de flanken. Of het nu Champions League-winnaar Paris Saint-Germain (Désiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia) of EK-winnaar Spanje (Lamine Yamal en Nico Williams) is", aldus Zwagerman.

"Moro is een pure dribbelspecialist", vervolgt hij. "Hoewel hij met Real Valladolid voortdurend in de degradatiezone verkeerde en uiteindelijk ook uit LaLiga degradeerde, noteerde afgelopen seizoen slechts acht spelers meer dribbels en meer geslaagde dribbels dan Moro in de Spaanse competitie. De door Ajax begeerde aanvaller zag 57 van zijn 136 dribbels slagen. Ook opvallend: qua aantal dribbels in het vijandelijke strafschopgebied hoeft Moro in LaLiga alleen de absolute wereldtop voor zich te dulden", constateert Zwagerman, die Raúl Moro als een 'kansenkoning' ziet.

"Moro is een onbevangen dribbelaar, maar geldt ook in het creëren van kansen als een echte creatieveling. Afgezet tegen alle spelers in het afgelopen LaLiga-seizoen valt de pingelaar van degradant Real Valladolid op tussen de creatiefste spelers van de competitie", legt hij uit. "Het merendeel van zijn kansen creëert de rechtspoot na één van zijn vele dribbels. Alleen Lamine Yamal (35), Vinícius Júnior (33) en Las Palmas-middenvelder Alberto Moleiro (23) creëren meer kansen dan Moro (22) na een dribbel van minstens vijf meter", besluit Zwagerman.