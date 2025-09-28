Transfer Regeer aangehaald: "Gedachten schieten alle kanten op"

Arnold Bruggink stapte in mei terug als technisch directeur van FC Twente. In Goedemorgen Eredivisie blikt hij uitgebreid terug op een roerige periode, zowel op professioneel als privévlak.

Vier maanden na zijn vertrek lukt het de 48-jarige oud-international om te reflecteren. "Je denkt weleens: hoe is het eigenlijk mogelijk dat mij dit overkomt?", zegt Bruggink.

Zijn werk als technisch directeur had een zware impact op zijn gezondheid. "Je bent heel erg betrokken en wilt dat het zo goed mogelijk gaat", legt hij uit. Ondertussen kreeg hij ook in zijn privéleven een harde klap te verwerken: zijn moeder overleed twee maanden nadat bij haar alvleesklierkanker was vastgesteld. Zelfs in die periode was Bruggink dag en nacht bezig met FC Twente.

"Ajax kon de koopoptie op Youri Regeer lichten tot een dag voor de crematie, om twaalf uur ’s nachts." Regeer werd inderdaad teruggehaald naar Amsterdam, waardoor Bruggink wakker lag met twee vragen: "Ik moet morgen speechen op de crematie van mijn moeder, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? En welke speler hebben we nodig om Regeer te vervangen? Je gedachten schieten alle kanten op."

Door de druk kreeg Bruggink last van fysieke klachten. "Op een gegeven moment kreeg ik last van druk op de borst, ik sliep slecht. Dat ligt aan jezelf. Ik heb nu iets meer afstand genomen en kunnen reflecteren. Het grootste probleem is dat je zelf de lat heel erg hoog legt. Je moet momenten vinden om te ontspannen."

Zelfs toen FC Twente op bezoek bij Manchester United een knap punt pakte in de Europa League, had Bruggink moeite om ervan te genieten. "Het was een bijzondere avond, dat snapte ik ook echt wel. Maar ondertussen was ik ook bezig met de volgende wedstrijd, drie dagen later."