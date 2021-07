Geschreven door Jessica Westdijk 05 jul 2021 om 15:07

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de transfer van Kjell Scherpen naar Brighton & Hove Albion is nu echt aanstaande. Ajax is maandag afgereisd naar De Lutte voor het eerste trainingskamp en Scherpen is er niet meer bij.

Zowel Voetbal International als De Telegraaf meldt dat dat te maken heeft met zijn overstap naar Brighton. Eind mei waren de clubs het al met elkaar eens over een transfersom van ongeveer 5 miljoen euro en nu worden dus de puntjes op de i gezet.

Scherpen lag bij Ajax nog tot medio 2023 vast, maar had na de komst van Remko Pasveer en Jay Gorter weinig perspectief meer in Amsterdam.