Geschreven door Idse Geurts 31 aug 2021 om 13:08

Eerder deze week verscheen het bericht dat West Ham United vergaande interesse had in Nicolas Tagliafico. Toch lijkt deze transfer op het laatste moment af te ketsen. West Ham en Ajax waren akkoord over een transfersom van rond de twaalf miljoen euro, maar Tagliafico lijkt er zelf niet uit te komen met de Londense club. Volgens De Telegraaf wees het kamp van de Argentijnse linksback een eerste aanbod af en heeft West Ham sindsdien niks meer van zich laten horen.

Een transfer wordt ook als onmogelijk gezien, omdat Tagliafico op dit moment met het Argentijnse nationale elftal in Venezuela verblijft. Ook kan zijn zaakwaarnemer wegens coronarestricties niet afreizen naar Londen.

Verder meldt de Amerikaanse website The Athletic, dat West Ham helemaal geen interesse in Tagliafico zou hebben. Hij zou enkel door zijn zaakwaarnemers zijn aangeboden bij de club uit Londen. Naar verluidt heeft West Ham hierop geantwoord dat ze Tagliafico niet nodig hebben.