'Transfer-target van Ajax blikt opnieuw uit: "Is buitengewoon"

Luciano Valente was woensdagavond opnieuw de uitblinker bij FC Groningen in het Eredivisie-duel met Heracles Almelo. De 21-jarige spelmaker liet zijn klasse zien met een fraaie assist, en trainer Dick Lukkien ziet de interesse in zijn middenvelder toenemen. Ajax schijnt ook oren te hebben naar de komst van Valente.

Valente bereidde de openingstreffer van Marco Rente voor met een prachtige pass, wat hem veel lof opleverde. "Dat was weer genieten", reageerde trainer Dick Lukkien tegenover Voetbal International. "Luciano laat zien dat hij een buitengewone speler is. Die assist op Rente is gewoon een weergaloze bal."

De middenvelder zelf deed daar na afloop bescheiden over. Hij vond het lobje naar Rente eigenlijk niet zo ingewikkeld. Lukkien is onder de indruk van die houding: "Dat tekent de kwaliteiten. Dat je het ziet, het kan uitvoeren en het niet moeilijk vindt: dat is meestal een teken dat je goed kan voetballen. Luciano steekt in blakende vorm."

De goede vorm van Valente is ook buiten Groningen niet onopgemerkt gebleven. Hij wordt inmiddels in verband gebracht met topclubs als Ajax en Feyenoord, en volgens Voetbal International zijn er meerdere clubs geïnteresseerd. Lukkien snapt dat wel: "Ik ben een liefhebber en een trainer, dus ik hoop van harte dat hij hier blijft, maar het zou heel onlogisch zijn als daar geen serieuze belangstelling voor komt."

Valente ligt nog tot medio 2028 vast bij FC Groningen. Dit seizoen kwam hij tot nu toe tot 29 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en zes assists gaf.