Transfer Taylor interessant voor influencer Jade Anna: 'Paradijs'

Jade Anna van Vliet (21) is donderdagavond samen met haar vriend Kenneth Taylor naar Rome gevlogen, waar de Ajax-middenvelder zijn contract bij topclub Lazio heeft getekend.

Het Algemeen Dagblad suggereert dat de transfer niet alleen voor Taylor, maar ook voor Van Vliet grote voordelen kan opleveren. Volgens de krant biedt een internationale verhuizing naar een wereldstad 'een goudmijn voor een influencer'.

Van Vliet is al bijna tien jaar actief als vlogger in Nederland en merkt dat frisse ideeën voor content soms schaars zijn. 'Nu opent er een paradijs van inrichting, mode en restaurantjes, waarvan fans elke seconde zullen verslinden', schrijft de krant over de Heemskerkse influencer, die recent van management is veranderd.