Geschreven door Jordi Smit 08 jul 2020 om 11:07

© Proshots

Donny van de Beek staat niet langer meer in de belangstelling van Real Madrid, zo stelt Valentijn Driessen in gesprek met Veronica Inside. Het leek een kwestie van tijd totdat de middenvelder naar Madrid zou vertrekken, maar de transfer is volgens de journalist van De Telegraaf geheel van de baan.

Real Madrid had het afgelopen jaar meermaals interesse in Van de Beek en bereikte zelfs een akkoord over een transferbedrag van 55 miljoen euro. Mede door de coronacrisis besluit Real Madrid echter om de Oranje-International links te laten liggen. “Real Madrid heeft zich in feite teruggetrokken. Die heeft gezegd: als jij naar een andere club wil, dan kan jij naar een andere club zoeken. Die willen zich nu niet committeren aan Donny van de Beek”, legt Driessen uit.

Naar verluidt hebben de Spanjaarden zich deze zomer als doel gesteld om Paul Pogba alsnog naar de club te halen. “Pogba vertegenwoordigt natuurlijk ook een enorme commerciële waarde, daar kijkt Real Madrid ook naar. Een transfer moet zich ook terugverdienen. Een Pogba die verdient zich eerder terug dan een Van de Beek. Eerst gaan we voor de grote jongens, daarna voor de opvulling. En ja, dat is Van de Beek. 55 miljoen euro is veel geld voor Van de Beek, zeker in deze periode.”