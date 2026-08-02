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'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'

Gijs Kila
bron: Fabrizio Romano

De transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain lijkt in een beslissende fase te zijn beland. Transferexpert Fabrizio Romano verwacht dat Ajax en de Franse topclub de komende dagen een akkoord bereiken over de Belgische aanvaller.

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Volgens Romano vroeg Ajax aanvankelijk zestig miljoen euro voor Godts, maar is het verschil tussen beide clubs inmiddels flink kleiner geworden. "Ajax begon met een vraagprijs van 60 miljoen euro. Het gat is nu niet meer groot. Ik verwacht dat ergens in de komende dagen een akkoord wordt bereikt."

Godts zelf heeft zijn keuze volgens de Italiaan al gemaakt. De vleugelaanvaller ziet een overstap naar de Champions League-winnaar volledig zitten en ook over zijn persoonlijke voorwaarden zouden geen problemen meer bestaan. "Mika Godts heeft zelf al ja gezegd tegen het project. Hij vindt PSG een aantrekkelijke club, hij wil er heel graag heen. Het contract is al geregeld. Het lijkt er dus op dat hij na Maghnes Akliouche van AS Monaco de volgende versterking van PSG wordt."

Romano meldde eerder zondag al dat PSG een eerste bod van 45 miljoen euro bij Ajax heeft neergelegd. De 21-jarige Belg ligt in Amsterdam nog drie jaar vast en was afgelopen seizoen goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists in de Eredivisie.

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