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'Transfer van Ter Stegen naar Ajax lijkt een zekerheid na nieuws'

Gijs Kila
bron: Mundo Deportivo
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt in de afrondende fase te zijn beland. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo is het nog slechts een kwestie van tijd voordat de 34-jarige doelman zich in Amsterdam meldt voor een huurperiode.

Ajax volgde de ontwikkelingen rondom de Duitse international de afgelopen weken met grote belangstelling. Jordi Cruijff en trainer Míchel maakten zich hard voor zijn komst, terwijl Ter Stegen nog tot een akkoord moest komen met FC Barcelona. Volgens Mundo Deportivo zijn de laatste plooien inmiddels gladgestreken, waardoor een overstap naar Ajax aanstaande lijkt. Na de 4-1 overwinning op FK Vojvodina kon Míchel een glimlach over de kwestie al nauwelijks onderdrukken.

Ter Stegen zou positief tegenover het nieuwste salarisvoorstel van Barcelona staan. Ajax neemt naar verluidt ongeveer tien procent van zijn salaris voor zijn rekening, terwijl de Catalaanse club de rest blijft betalen. Barça zou zich daarbij coulant opstellen, omdat de doelman de club tijdens de coronaperiode tegemoetkwam door zijn salaris in termijnen te laten uitbetalen.

Omdat de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn, lijkt Ter Stegen bovendien niet met FC Barcelona mee te gaan op trainingskamp naar Engeland. Lukt het Ajax om de huurdeal vóór 31 juli af te ronden, dan kan de ervaren doelman nog worden ingeschreven voor de volgende voorronde in de strijd om een ticket voor de Conference League.

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