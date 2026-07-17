'Transfer van Ter Stegen naar Ajax nog altijd niet afgerond'

De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax is nog altijd niet afgerond. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo ligt de bal volledig bij de Duitse doelman, terwijl zowel Ajax als FC Barcelona wachten op zijn definitieve beslissing.

Donderdag ontbrak Ter Stegen nog met toestemming op de training van Barcelona, maar een dag later stond de 34-jarige keeper weer op het veld. Daarmee is de onzekerheid rond zijn toekomst nog altijd niet verdwenen. Bronnen binnen de Catalaanse club laten aan Mundo Deportivo weten dat er nog geen definitieve doorbraak is bereikt.

Volgens de Spaanse krant heeft Ter Stegen zelf de touwtjes in handen. Pas wanneer hij instemt met een transfer kan de overstap naar Ajax worden afgerond. Naar verluidt hield de doelman zich vrijdagochtend bezig met enkele belastingzaken, al melden andere bronnen dat hij daarnaast in ontevreden stemming vertrok.