'Transfer van Ter Stegen naar Ajax nog altijd niet afgerond'
De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax is nog altijd niet afgerond. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo ligt de bal volledig bij de Duitse doelman, terwijl zowel Ajax als FC Barcelona wachten op zijn definitieve beslissing.
Donderdag ontbrak Ter Stegen nog met toestemming op de training van Barcelona, maar een dag later stond de 34-jarige keeper weer op het veld. Daarmee is de onzekerheid rond zijn toekomst nog altijd niet verdwenen. Bronnen binnen de Catalaanse club laten aan Mundo Deportivo weten dat er nog geen definitieve doorbraak is bereikt.
Volgens de Spaanse krant heeft Ter Stegen zelf de touwtjes in handen. Pas wanneer hij instemt met een transfer kan de overstap naar Ajax worden afgerond. Naar verluidt hield de doelman zich vrijdagochtend bezig met enkele belastingzaken, al melden andere bronnen dat hij daarnaast in ontevreden stemming vertrok.
Ajax en Barcelona zouden inmiddels alle afspraken hebben gemaakt en wachten uitsluitend nog op groen licht van de doelman. De Amsterdammers kunnen volgens Mundo Deportivo niets meer doen om het proces te versnellen, omdat hun deel van de overeenkomst al rond is.
Ook op financieel vlak lijken er geen obstakels meer te zijn. Barcelona is bereid het grootste deel van het salaris van Ter Stegen te blijven betalen. Wel zou de omvang van die bijdrage deels afhankelijk zijn van het aantal speelminuten dat de Duitse international bij Ajax gaat maken.
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