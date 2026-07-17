Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Transfer van Ter Stegen naar Ajax nog altijd niet afgerond'

Amber
bron: Mundo Deportivo
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax is nog altijd niet afgerond. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo ligt de bal volledig bij de Duitse doelman, terwijl zowel Ajax als FC Barcelona wachten op zijn definitieve beslissing.

Donderdag ontbrak Ter Stegen nog met toestemming op de training van Barcelona, maar een dag later stond de 34-jarige keeper weer op het veld. Daarmee is de onzekerheid rond zijn toekomst nog altijd niet verdwenen. Bronnen binnen de Catalaanse club laten aan Mundo Deportivo weten dat er nog geen definitieve doorbraak is bereikt.

Volgens de Spaanse krant heeft Ter Stegen zelf de touwtjes in handen. Pas wanneer hij instemt met een transfer kan de overstap naar Ajax worden afgerond. Naar verluidt hield de doelman zich vrijdagochtend bezig met enkele belastingzaken, al melden andere bronnen dat hij daarnaast in ontevreden stemming vertrok.

Ajax en Barcelona zouden inmiddels alle afspraken hebben gemaakt en wachten uitsluitend nog op groen licht van de doelman. De Amsterdammers kunnen volgens Mundo Deportivo niets meer doen om het proces te versnellen, omdat hun deel van de overeenkomst al rond is.

Ook op financieel vlak lijken er geen obstakels meer te zijn. Barcelona is bereid het grootste deel van het salaris van Ter Stegen te blijven betalen. Wel zou de omvang van die bijdrage deels afhankelijk zijn van het aantal speelminuten dat de Duitse international bij Ajax gaat maken.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws