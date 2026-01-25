Laatste nieuws
'Transfer Zinchenko naar Ajax complex, constructie is gewijzigd'

Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

De transfer van Oleksandr Zinchenko naar Ajax is nog altijd niet rond. Volgens Lentin Goodijk staakt de transfer van de Oekraïense verdediger omdat het een ingewikkelde deal is om af te ronden.

"Je hebt in dit geval vier partijen. Hij is verhuurd door Arsenal aan Nottingham Forest, dus die huur moet eerst worden afgebroken. Daarna moeten Arsenal en Ajax eruit komen. Vervolgens moet Zinchenko persoonlijk akkoord gaan", klinkt Goodijk bij Voetbal International

"De constructie is ook gewijzigd", vervolgt Goodijk. "Eerst ging het om een huurdeal, nu om een definitieve overname met een contract voor een half jaar. Ga je dan ook tekengeld betalen? Wat doe je met het salaris? En maak je afspraken richting de zomer? Houdt Ajax er dan nog iets aan over, of is het echt een contract voor zes maanden?"

De transfer duurt daarom langer dan gedacht. "Ajax hoopt ook dat er geen andere club instapt die financieel meer kan bieden en hem misschien ook een podium in een topcompetitie kan geven. Ik kan me voorstellen dat Ajax-supporters daar wat onrustig van worden. Mijn indruk is dat het nog steeds goed zit, maar er is de afgelopen tijd veel gebeurd bij Ajax. Het blijft dus even afwachten", besluit Goodijk.

