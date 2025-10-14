Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Transferalarm: Europese grootmacht heeft oog op Sven Botman'

Arthur
bron: TALKsport
Sven Botman in actie voor Newcastle United
Sven Botman in actie voor Newcastle United Foto: © Pro Shots

Sven Botman staat voorzichtig in de belangstelling van Liverpool, zo meldt het Engelse talkSPORT. De Premier League-topclub is op zoek naar verdedigende versterking na de zware knieblessure van Geovanni Leoni, die vermoedelijk de rest van het seizoen aan de kant staat. Een mooie stap lonkt dus voor de oud-speler van Ajax.

Met Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté en Joe Gomez beschikt trainer Arne Slot nog over drie centrale verdedigers. Volgens talkSPORT is er intern bij Liverpool echter discussie gaande over de vraag of er in de winter alsnog een extra verdediger moet worden gehaald. Er heerst geen directe paniek op Anfield, maar de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Liverpool hoopt nog steeds op de komst van Marc Guehi, maar een transfer in de winter lijkt onwaarschijnlijk. De verdediger is komende zomer transfervrij en dat maakt een directe overstap financieel onaantrekkelijk. Ook Levi Colwill van Chelsea staat hoog op het lijstje, al verwacht men bij Liverpool niet dat Chelsea meewerkt aan een tussentijds vertrek. Daardoor is er nog geen officieel bod uitgebracht bij de Londense club.

Naast Colwill en Guehi heeft Liverpool ook een aantal andere namen op de radar, waaronder Sven Botman, Willian Pacho, Zeno Debast en Ousmane Diomande. Toch is het onzeker of een van hen daadwerkelijk een serieuze kandidaat wordt voor een overstap richting Anfield. Volgens talkSPORT is Newcastle United bovendien "niet van plan om Botman te verkopen".

Gerelateerd:
Kristian Hlynsson warmt op voor een duel met I Jsland

Oud-Ajacied bloeit op en is grote man tegen Frankrijk: "Kippenvel"

0
Fred Grim bij Ajax

Grim toegevoegd met duidelijke missie: "Is Chinees gezegde voor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sven Botman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd