'Transferalarm: Europese grootmacht heeft oog op Sven Botman'

Sven Botman staat voorzichtig in de belangstelling van Liverpool, zo meldt het Engelse talkSPORT . De Premier League-topclub is op zoek naar verdedigende versterking na de zware knieblessure van Geovanni Leoni, die vermoedelijk de rest van het seizoen aan de kant staat. Een mooie stap lonkt dus voor de oud-speler van Ajax.

Met Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté en Joe Gomez beschikt trainer Arne Slot nog over drie centrale verdedigers. Volgens talkSPORT is er intern bij Liverpool echter discussie gaande over de vraag of er in de winter alsnog een extra verdediger moet worden gehaald. Er heerst geen directe paniek op Anfield, maar de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Liverpool hoopt nog steeds op de komst van Marc Guehi, maar een transfer in de winter lijkt onwaarschijnlijk. De verdediger is komende zomer transfervrij en dat maakt een directe overstap financieel onaantrekkelijk. Ook Levi Colwill van Chelsea staat hoog op het lijstje, al verwacht men bij Liverpool niet dat Chelsea meewerkt aan een tussentijds vertrek. Daardoor is er nog geen officieel bod uitgebracht bij de Londense club.

Naast Colwill en Guehi heeft Liverpool ook een aantal andere namen op de radar, waaronder Sven Botman, Willian Pacho, Zeno Debast en Ousmane Diomande. Toch is het onzeker of een van hen daadwerkelijk een serieuze kandidaat wordt voor een overstap richting Anfield. Volgens talkSPORT is Newcastle United bovendien "niet van plan om Botman te verkopen".