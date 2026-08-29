Transfernieuws: 'Ajax wil man van 6 miljoen ophalen bij Celta de Vigo'
Ajax is volop bezig met het versterken van het middenveld. De Amsterdammers zijn daarbij uitgekomen in Spanje, waar Ilaix Moriba van Celta de Vigo in beeld is gekomen. Dat meldt transfermarktexpert Matteo Moretto.
De 23-jarige Moriba is een rechtspoot die naast Ajax ook belangstelling geniet van clubs uit Turkije en VfB Stuttgart. Ajax zou inmiddels informatie hebben ingewonnen over de mogelijkheden voor een transfer. "Ajax heeft in de afgelopen uren naar hem gevraagd", deelt Moretto in een video-update bij DAZN. "Ze hebben gevraagd naar een mogelijke huurdeal." Moriba genoot zijn jeugdopleiding bij Espanyol en FC Barcelona. Bij laatstgenoemde club kwam hij achttien keer in actie in officiële wedstrijden. In 2021 maakte de middenvelder vervolgens voor ruim zestien miljoen euro de overstap naar RB Leipzig.
Zijn periode in Duitsland leverde meerdere verhuurperiodes op. Moriba speelde achtereenvolgens op huurbasis voor Valencia, Getafe en Celta de Vigo. Die laatste club nam hem medio 2025 definitief over voor ongeveer zes miljoen euro. De 25-voudig international van Guinee ligt momenteel tot medio 2029 vast in Vigo. Voor Celta kwam hij tot dusver 85 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en zes assists gaf. Ajax heeft volgens Moretto daarnaast nog een andere middenvelder nadrukkelijk op het oog: Azzeddine Ounahi. De Marokkaan staat onder contract bij Girona en heeft inmiddels toestemming gekregen om naar Amsterdam te reizen voor onderhandelingen.
"Het gaat denk ik een bewogen slot van de transfermarkt worden voor Ajax", vertelt Moretto. "De ploeg van (technisch directeur, red.) Jordi Cruijff en trainer Míchel zoekt naar geschikte profielen voor het voetbal van Míchel." Volgens de transferexpert zijn er twee spelers die er bij Ajax uitspringen. "Er zijn twee namen waar Ajax bijzonder gecharmeerd is", doelt hij naast Moriba dus ook op Ounahi. "Ajax onderhandelt al maanden om deze aankoop over de streep te trekken."
Over de onderhandelingen rond Ounahi is Moretto eveneens duidelijk. "Ajax wil de deal sluiten en de laatste plooien gladstrijken. Ounahi heeft ook andere clubs waar hij uit kan kiezen", weet Moretto, die verduidelijkt dat het om buitenlandse clubs gaat.
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