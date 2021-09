Geschreven door Idse Geurts 01 sep 2021 om 12:09

Vannacht kwam er een einde aan de zomerse transferperiode. Het is nu voor clubs en spelers niet meer mogelijk om een transfer te regelen. Voor Ajax was het een bedrijvige zomer, maar niet van hetzelfde niveau als de afgelopen jaren. Zo zijn er eigenlijk geen échte belangrijke krachten verkocht. Lassina Traoré is waarschijnlijk de meest gevestigde naam die is vertrokken: hij is voor tien miljoen euro naar Shakthar Donetsk verkast. Verder heeft ook doelman Kjell Scherpen Amsterdam achter zich gelaten. Engelse club Brighton was bereid om vijf miljoen euro op tafel te leggen. Ook Carel Eiting verliet Ajax. De middenvelder is een nieuw avontuur bij KRC Genk aangegaan. De laatste speler die Ajax heeft verkocht, is jeugdexponent Jurgen Ekkelenkamp. De ‘Ronaldo-werper’ kwam niet meer voor in de plannen van Erik ten Hag en vertrok voor drie miljoen euro naar Duitse club Hertha BSC.

Verder hebben Lisandro Magallán en Dominik Kotarski de club op huurbasis verlaten. Zij komen dit seizoen respectievelijk uit voor RSC Anderlecht en HNK Gorica.

De laatste dagen gingen er ook geruchten rond over een vertrek van David Neres, Nicolas Tagliafico en Andre Onana. Tot een transfer van deze drie kwam het echter niet. Vooral Marc Overmars zal hiermee in zijn maag zitten: hij had deze spelers het liefste verkocht.

Behalve deze uitgaande transfers, heeft Ajax gelukkig ook paar nieuwe spelers mogen verwelkomen. De twee meest in het oog springende transfers zijn natuurlijk die van Steven Berghuis en Mohamed Daramy. Berghuis maakte voor 5.5 miljoen euro een gevoelige overstap van Feyenoord, terwijl Daramy voor maximaal 13 miljoen euro overkomt van FC Kopenhagen. Hopelijk weten de twee buitenspelers dit seizoen gelijk te excelleren met doelpunten en assists. Tot slot wist Ajax ook de doelmannen Remco Pasveer en Jay Gorter te contracteren.