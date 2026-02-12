Transfers van Kroes onder de loep: "Dat bleef hem achtervolgen"

Het tijdperk van Alex Kroes bij Ajax is officieel afgesloten. In een uitgebreide analyse blikt Voetbal International -journalist Lentin Goodijk terug op de transferzomer van 2024, de eerste window waarin Kroes daadwerkelijk de leiding had. Die begon in een complexe context.

"Binnen die context begint Kroes in de zomer van 2024 aan zijn eerste transferwindow in Amsterdam", schrijft Goodijk. De financiële situatie drukte zwaar op het beleid. "Op de transfermarkt moet Kroes vooral creatief zijn, aangezien de financiële belangen minstens zo zwaar wegen als de sportieve." Ajax kwam uit een dramatisch seizoen en beschikte over beperkte middelen. Goodijk schetst het scherp: Kroes zocht "met een praktisch lege portemonnee niet alleen naar voetbaltechnische kwaliteiten, maar vooral ook naar leiderschap en topsportmentaliteit."

In dat licht werd Wout Weghorst gehaald. "In dat kader strikt Kroes bijvoorbeeld Wout Weghorst, een aanwinst waar hij zich echt persoonlijk hard voor heeft gemaakt." De spits werd nooit onbetwist eerste keuze, maar zijn invloed was volgens Goodijk duidelijk zichtbaar. Hij "geeft elke dag het goede voorbeeld op het trainingsveld en eindigt zijn eerste seizoen alsnog als clubtopscorer in de Eredivisie."

Ook Bertrand Traoré werd transfervrij binnengehaald. Goodijk beschrijft hoe de buitenspeler onder Farioli weer volledig fit werd en tot 49 wedstrijden kwam. "Daarin is hij onnavolgbaar: geniaal en gekmakend tegelijk, maar met tien goals en acht assists wel van relatief grote waarde." Bovendien leverde hij Ajax later nog een transfersom op.

Op defensief vlak kwam Daniele Rugani op huurbasis. "De Italiaanse verdediger voegt opbouwend niets toe, ook omdat Josip Sutalo en Youri Baas zich prima ontwikkelen, maar helpt Ajax in specifieke situaties wel uit de brand met zijn defensieve kwaliteiten." Na de deadline werd ook Davy Klaassen vastgelegd. Over hem schrijft Goodijk: "Voetballend is hij niet meer de grootste uitblinker, maar Klaassen blijft belangrijke doelpunten maken en zijn rol als leider binnen en buiten de lijnen valt niet te onderschatten."

Met het oog op de toekomst noemt Goodijk vooral de komst van Jorthy Mokio een voltreffer. "Met het oog op de toekomst slaan Kroes en Beuker hun belangrijkste slag met het binnenhalen van Jorthy Mokio." Het zestienjarige talent verraste door direct minuten te maken in het eerste. "Zoals te verwachten valt van zo’n jonge speler, wisselt Mokio hoopgevende optredens af met mindere beurten, maar de potentie is duidelijk." Ajax heeft volgens Goodijk "kapitaal in huis, als het tenminste lukt om zijn tot medio 2027 lopende contract nog te verlengen."

Financieel zette Kroes wel een stap vooruit. "Al met al zet Kroes in zijn eerste transferzomer vooral financieel een eerste stap met Ajax." Met ruim vijftig miljoen euro aan opbrengsten werd de balans opgeschoond, al bleef niet alles volgens plan verlopen. "Een aantal spelers dat Ajax graag wilde verkopen, wordt uiteindelijk verhuurd."

En één dossier bleef knagen. Goodijk is daar expliciet over: "Het is vooral één positie die Kroes blijft achtervolgen: de linksbuiten." Aan het einde van de window vertrokken Carlos Forbs en Steven Bergwijn, "maar het lukt vervolgens niet meer om opvolger Kamaldeen Sulemana vast te leggen." Daarmee bleef een belangrijke puzzel in de selectie onopgelost.