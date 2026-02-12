Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Transfers van Kroes onder de loep: "Dat bleef hem achtervolgen"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Het tijdperk van Alex Kroes bij Ajax is officieel afgesloten. In een uitgebreide analyse blikt Voetbal International-journalist Lentin Goodijk terug op de transferzomer van 2024, de eerste window waarin Kroes daadwerkelijk de leiding had. Die begon in een complexe context.

"Binnen die context begint Kroes in de zomer van 2024 aan zijn eerste transferwindow in Amsterdam", schrijft Goodijk. De financiële situatie drukte zwaar op het beleid. "Op de transfermarkt moet Kroes vooral creatief zijn, aangezien de financiële belangen minstens zo zwaar wegen als de sportieve." Ajax kwam uit een dramatisch seizoen en beschikte over beperkte middelen. Goodijk schetst het scherp: Kroes zocht "met een praktisch lege portemonnee niet alleen naar voetbaltechnische kwaliteiten, maar vooral ook naar leiderschap en topsportmentaliteit."

In dat licht werd Wout Weghorst gehaald. "In dat kader strikt Kroes bijvoorbeeld Wout Weghorst, een aanwinst waar hij zich echt persoonlijk hard voor heeft gemaakt." De spits werd nooit onbetwist eerste keuze, maar zijn invloed was volgens Goodijk duidelijk zichtbaar. Hij "geeft elke dag het goede voorbeeld op het trainingsveld en eindigt zijn eerste seizoen alsnog als clubtopscorer in de Eredivisie."

Ook Bertrand Traoré werd transfervrij binnengehaald. Goodijk beschrijft hoe de buitenspeler onder Farioli weer volledig fit werd en tot 49 wedstrijden kwam. "Daarin is hij onnavolgbaar: geniaal en gekmakend tegelijk, maar met tien goals en acht assists wel van relatief grote waarde." Bovendien leverde hij Ajax later nog een transfersom op.

Op defensief vlak kwam Daniele Rugani op huurbasis. "De Italiaanse verdediger voegt opbouwend niets toe, ook omdat Josip Sutalo en Youri Baas zich prima ontwikkelen, maar helpt Ajax in specifieke situaties wel uit de brand met zijn defensieve kwaliteiten." Na de deadline werd ook Davy Klaassen vastgelegd. Over hem schrijft Goodijk: "Voetballend is hij niet meer de grootste uitblinker, maar Klaassen blijft belangrijke doelpunten maken en zijn rol als leider binnen en buiten de lijnen valt niet te onderschatten."

Met het oog op de toekomst noemt Goodijk vooral de komst van Jorthy Mokio een voltreffer. "Met het oog op de toekomst slaan Kroes en Beuker hun belangrijkste slag met het binnenhalen van Jorthy Mokio." Het zestienjarige talent verraste door direct minuten te maken in het eerste. "Zoals te verwachten valt van zo’n jonge speler, wisselt Mokio hoopgevende optredens af met mindere beurten, maar de potentie is duidelijk." Ajax heeft volgens Goodijk "kapitaal in huis, als het tenminste lukt om zijn tot medio 2027 lopende contract nog te verlengen."

Financieel zette Kroes wel een stap vooruit. "Al met al zet Kroes in zijn eerste transferzomer vooral financieel een eerste stap met Ajax." Met ruim vijftig miljoen euro aan opbrengsten werd de balans opgeschoond, al bleef niet alles volgens plan verlopen. "Een aantal spelers dat Ajax graag wilde verkopen, wordt uiteindelijk verhuurd."

En één dossier bleef knagen. Goodijk is daar expliciet over: "Het is vooral één positie die Kroes blijft achtervolgen: de linksbuiten." Aan het einde van de window vertrokken Carlos Forbs en Steven Bergwijn, "maar het lukt vervolgens niet meer om opvolger Kamaldeen Sulemana vast te leggen." Daarmee bleef een belangrijke puzzel in de selectie onopgelost.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Thomas Frank

'Thomas Frank in Denemarken gelinkt aan trainersjob bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties