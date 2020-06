Geschreven door Jordi Smit 24 jun 2020 om 11:06

© Proshots

Wesley Sneijder legt in zijn biografie, geschreven door Kees Jansma, de situatie rondom zijn vertrek bij Ajax uit. De Amsterdammers kwamen samen met Sneijder in de zomer van 2007 tot een statement dat beide partijen nog een jaar lang bij elkaar zouden blijven. Enkele weken later was de aanvallende middenvelder echter vertrokken.

“Na vijf jaar was ik wel klaar bij Ajax, klaar met de Eredivisie”, vertelt Sneijder. “In mijn vijfde seizoen scoorde ik zelfs achttien keer, als middenvelder. Ik was toe aan een buitenlands avontuur en Sören Lerby, mijn zaakwaarnemer, kwam met Valencia. Een mooie club, zeker weten, maar niet de absolute top. Niet mijn top. Als er geen andere club zou komen, speelde ik liever nog een seizoen bij Ajax.”

“Daarom gaven Ajax en ik een persconferentie, tijdens ons trainingskamp in De Lutte, om te vertellen dat Ajax en ik bij elkaar zouden blijven en er een mooi seizoen van gingen gaan maken. Dat nieuws stond groot in de kranten natuurlijk. En prompt meldde Real Madrid zich. Die wilden Ajax 24 miljoen betalen, Ajax wilde 30 miljoen. Een gigantisch bedrag destijds. Ajax hield zijn poot stijf. Real ook. En ik bleef ontgoocheld achter. Daar ging mijn droomclub.”

“Natuurlijk had ik zwaar de kolere in. Ik ben de strijd aangegaan en besloot de Super Cup-wedstrijd Ajax-PSV niet te spelen. Ik had mijn hele jeugd bij Ajax achter de rug, en had daarna jarenlang voor Ajax in de Eredivisie gespeeld.” Uiteindelijk verliet Sneijder voor zo’n 27 miljoen euro alsnog de Johan Cruijff Arena.