'Transfersom voor Josip Sutalo kan nóg hoger uitvallen'

Donderdag werd bekend dat Ajax en SS Lazio een akkoord hebben bereikt over de transfer van Sutalo. De Italiaanse club betaalt in eerste instantie drie miljoen euro om de verdediger één seizoen te huren en neemt ook het volledige salaris van 2,5 miljoen euro over.

Lazio heeft daarbij een koopoptie opgenomen in het huurcontract. Volgens Verweij kan die voor 7,5 miljoen euro gelicht worden, maar kan dat bedrag middels bonussen nog oplopen tot twaalf tot vijftien miljoen euro. Eerder wisten Italiaanse media al te melden dat Ajax ook een doorverkooppercentage van tien procent behoudt bij verkoop van Sutalo.