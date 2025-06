'Transferstrijd barst los: Ajax en Feyenoord jagen op Argentijn'

Feyenoord heeft Hugo Bueno van Wolverhampton Wanderers bovenaan het lijstje staan als opvolger van Hartman. De Spanjaard maakte vorig seizoen indruk in De Kuip en past volgens ingewijden uitstekend in het profiel dat trainer Robin van Persie voor ogen heeft.

Mocht de komst van Bueno toch afketsen, dan heeft Feyenoord een alternatief in beeld: Román Vega van Argentinos Juniors. De 20-jarige Argentijn geldt als een van de grootste talenten op zijn positie in Zuid-Amerika. River Plate houdt hem al langer in de gaten, maar volgens Argentijnse media is ook Feyenoord inmiddels concreet geïnteresseerd.

Ook Ajax had Vega al enige tijd op de radar, als mogelijke vervanger van Jorrel Hato bij een eventuele overstap naar de Premier League. Daarmee lijkt er een directe transferstrijd te ontstaan tussen de twee Nederlandse topclubs om het veelbelovende talent. De komende weken zullen uitwijzen of Vega zijn loopbaan vervolgt in Amsterdam of in Rotterdam.