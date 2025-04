Transfertarget Ajax reageert op interesse: "Ja, dat is een droom"

Valente maakt dit seizoen indruk bij FC Groningen en werd eerder al gelinkt aan Ajax. Ook Feyenoord zou interesse in de jeugdinternational van Oranje hebben. Zondag kreeg Valente de vraag of hij al een beeld heeft waar hij zou willen spelen volgend seizoen. "Wil je bijvoorbeeld in Nederland blijven of naar het buitenland?"

Valente zucht: "Ik ben er eigenlijk niet heel veel mee bezig. Natuurlijk krijg je wel hartstikke veel dingen mee. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag een stap in Nederland wil maken. Het is niet zo dat ik nu denk van ik moet per se nu weg, maar als er een mooie kans is, sta ik daar zeker voor open."

Of hij doelt op een club uit de top drie? "Op dit moment wil ik zo snel mogelijk veilig spelen met FC Groningen. Ja, natuurlijk zou ik graag in de top drie willen spelen. Dat lijkt me logisch. En ja, dat is een droom."