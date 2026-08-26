'Transfertarget van Ajax stond ook op de lijst bij rivaal PSV'

PSV heeft Azzedine Ounahi op de radar gehad, maar van een actuele transfer lijkt op dit moment geen sprake. Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad, die daarmee de eerdere berichtgeving uit Spanje nuanceert.

Mundo Deportivo meldde dinsdagavond dat PSV een formeel bod zou hebben uitgebracht op Ounahi en zelfs al met Girona in onderhandeling zou zijn. Volgens Elfrink is de situatie momenteel echter anders.

"PSV kijkt nog naar meerdere namen op de transfermarkt. Ounahi is zeker in beeld geweest. Maar de zaak is op dit moment niet actueel in Eindhoven, melden betrouwbare bronnen in de voetballerij", schrijft Elfrink.

Een belangrijke reden lijkt het financiële plaatje rond de Marokkaanse international te zijn. "Kost nogal wat ping ping. Ounahi is geen goedkope vogel."