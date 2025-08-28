AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Transferupdate: 'Ajacied breekt hand, maar transfer gaat door'

Arthur
bron: X/Tim van Duijn
Jan Faberski juicht na een goal van Jong Ajax
Jan Faberski juicht na een goal van Jong Ajax Foto: © Pro Shots

Jan Faberski heeft een handblessure opgelopen, maar dat weerhoudt hem er niet van om de overstap naar PEC Zwolle te maken. De jonge buitenspeler maakt ondanks dit onfortuinlijke voorval de transfer naar de Eredivisionist, zo meldt Tim van Duijn op X. 

Ook Tristan Gooijer lijkt tijdelijk te vertrekken bij Ajax. De verdediger wordt door PEC Zwolle gehuurd om de selectie verder te versterken, zo geeft Van Duijn ook aan. 

Op X wist Van Duijn te melden: "Jan Faberski heeft z'n hand gebroken, maar transfer naar PEC lijkt gewoon door te gaan. PEC gaat ook Tristan Gooijer van Ajax huren."  Gooijer kwam vorig jaar ook al uit voor PEC, maar raakte zwaar geblesseerd. Hij lijkt nu een tweede kans te krijgen bij de club uit Overijssel.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
James McConnell

VIDEO | 'Doelwit gearriveerd in Nederland: keuring bij Ajax volgt'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jan Faberski Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd