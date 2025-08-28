Transferupdate: 'Ajacied breekt hand, maar transfer gaat door'

Jan Faberski heeft een handblessure opgelopen, maar dat weerhoudt hem er niet van om de overstap naar PEC Zwolle te maken. De jonge buitenspeler maakt ondanks dit onfortuinlijke voorval de transfer naar de Eredivisionist, zo meldt Tim van Duijn op X.

Ook Tristan Gooijer lijkt tijdelijk te vertrekken bij Ajax. De verdediger wordt door PEC Zwolle gehuurd om de selectie verder te versterken, zo geeft Van Duijn ook aan.

Op X wist Van Duijn te melden: "Jan Faberski heeft z'n hand gebroken, maar transfer naar PEC lijkt gewoon door te gaan. PEC gaat ook Tristan Gooijer van Ajax huren." Gooijer kwam vorig jaar ook al uit voor PEC, maar raakte zwaar geblesseerd. Hij lijkt nu een tweede kans te krijgen bij de club uit Overijssel.