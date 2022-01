Geschreven door Idse Geurts 13 jan 2022 om 11:01

Zakaria Labyad lijkt Ajax deze zomer transfervrij te verlaten. De middenvelder beschikt over een aflopend contract waardoor hij in de zomer gratis is op te halen. Ook lijkt er geen sprake te zijn van een tussentijds vertrek. Deze transferperiode is er immers vrijwel geen belangstelling voor de 28-jarige speler.

Bij Ajax lijkt de rol van Labyad in elk geval uitgespeeld. Erik ten Hag doet nauwelijks een beroep op de middenvelder. Dit seizoen stond Labyad pas twee keer binnen de lijnen. Vooralsnog speelde Labyad 54 wedstrijden voor Ajax. Hierin was hij goed voor dertien doelpunten en tien assists.

Er lijkt dus een grote exodus bij Ajax plaats te vinden. Meerdere spelers zijn in het bezit van een aflopend contract. Naast Labyad beschikken ook Noussair Mazraoui, André Onana, Danilo en Maarten Stekelenburg over een aflopend contract. De directie van Ajax wil deze maand Danilo nog verkopen, terwijl Mazraoui en Onana waarschijnlijk transfervrij vertrekken. Het is echter nog onduidelijk waar de toekomst van Stekelenburg ligt.