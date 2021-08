Geschreven door Idse Geurts 25 aug 2021 om 11:08

Ondanks interesse van verschillende buitenlandse clubs, lijkt doelman André Onana volgende zomer toch transfervrij te vertrekken. Dit meldt Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Inan stelt dat het, na de interesse van Olympique Lyon en Arsenal, nog steeds erg rustig is rondom de Kameroense keeper. Eerder deze zomer leek Onana op weg naar Lyon, maar de doelman wees een contract bij de Franse club uiteindelijk af. Ook Arsenal bleek geïnteresseerd te zijn, maar de Londense club contracteerde doelman Aaron Ramsdale voor ongeveer 28 miljoen euro. Hierdoor lijkt een transfer van Onana naar Arsenal erg onwaarschijnlijk.

Deze zomer was de laatste kans voor Marc Overmars om een transfersom voor Onana te ontvangen. Volgend jaar loopt het contract van de Kameroener af en een contractverlening zit er ook niet meer in. Hierdoor lijkt een transfervrij vertrek van Onana de meest logische conclusie. Toch zou de doelman nog van enige waarde voor Ajax kunnen zijn. Na zijn dopingschorsing, mag Onana op 4 september weer meetrainen met de Amsterdammers. Een officiële wedstrijd mag hij echter pas weer over twee maanden spelen. Toch zou hij hierdoor inzetbaar kunnen zijn in cruciale Champions League wedstrijden. Mocht Onana dan weer helemaal topfit zijn, dan zal hij zeker een goede optie zijn voor onder de lat.