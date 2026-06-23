'Transfervrije Ajacied gevolgd door clubs uit Premier League'
Takehiro Tomiyasu geniet na zijn halfjaar bij Ajax veel interesse. Dat schrijft Mike McGrath namens The Daily Telegraph.
Tomiyasu kwam afgelopen winter transfervrij naar Ajax na maanden blessureleed. In Amsterdam kwam de Japanse verdediger echter opnieuw weinig aan spelen toen. Zijn contract loopt af en een langer verblijf bij Ajax lijkt zeer onwaarschijnlijk nadat hij via Instagram al afscheid nam van de club.
De 27-jarige Japanner is momenteel wel actief op het WK en wordt daar volgens The Daily Telegraph door meerdere clubs gevolgd. Zo is er interesse uit de Premier League en zijn er ook clubs uit andere Europese landen geïnteresseerd.
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