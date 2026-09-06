'Transfervrije Hakim Ziyech gelinkt aan club uit Zuid-Amerika'

Hakim Ziyech is transfervrij. Wydad Casablanca maakte zondag bekend dat de voormalig speler van Ajax vertrekt bij de club.

Ziyech en Wydad hebben besloten het contract van de Marokaans international te ontbinden. De vleugelaanvaller kwam een jaar geleden bij Wydad terecht en speelde sindsdien zestien keer voor de Marokkaanse topclub.

Het is nog afwachten waar de 33-jarige Ziyech zijn loopbaan vervolgt. Naar verluidt is er vanuit Brazilië interesse van Botafogo.