Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Transfervrije Hakim Ziyech gelinkt aan club uit Zuid-Amerika'

Max
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © BSR Agency

Hakim Ziyech is transfervrij. Wydad Casablanca maakte zondag bekend dat de voormalig speler van Ajax vertrekt bij de club. 

Ziyech en Wydad hebben besloten het contract van de Marokaans international te ontbinden. De vleugelaanvaller kwam een jaar geleden bij Wydad terecht en speelde sindsdien zestien keer voor de Marokkaanse topclub.

Het is nog afwachten waar de 33-jarige Ziyech zijn loopbaan vervolgt. Naar verluidt is er vanuit Brazilië interesse van Botafogo.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Earnest Stewart in het Philips Stadion

Earnest Stewart reageert: "Ik wist wel dat Ajax met hem bezig was"

0
Youri Regeer

Regeer opgelucht na Ajax-exit: "Ik was totaal niet gelukkig"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Transfervrije Hakim Ziyech gelinkt aan club uit Zuid-Amerika'

Bosz: "Van Bommel speelde zoals moest. Met het mes tussen de tanden"

Ajax-PSV in buitenlandse media: "Hij kan geen wonderen verrichten"

Kraay jr. fileert 'trage' Ajacied: "Ik vind dit echt ongelofelijk"

Bosz: "Hij was de beste Ajacied, hem dekken is niet makkelijk"

Ouazane: "Dat ik dat rugnummer draag, is een eerbetoon aan hem"

Janssen na jaar al klaar met Ajax: "Ik wilde weg, dat moést"

Ajax geeft update: Bouwman voorlopig uitgeschakeld door blessure
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws