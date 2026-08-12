Transfervrije Memphis Depay geopperd voor Ajax: "Dat zou kunnen"
Mario Been denkt dat Ajax de meest realistische optie binnen Nederland is voor Memphis Depay. De Oranje-international is transfervrij op te pikken.
Deze week werd bekend dat Corinthians het aflopende contract van Memphis niet gaat verlengen, tot grote woede van de aanvaller zelf. In Voetbalpraat van ESPN wordt nagedacht over een vervolgstap voor Memphis. "Ik heb weinig gezien van hem in Brazilië, het is een totaal andere competitie dan de Premier League of de Ligue 1", stelt Been. "Ik weet niet of hij nog het fysiek vermogen heeft om daar wekelijks te spelen."
Bram van Polen juicht een terugkeer naar de Eredivisie toe. "Ik zou het wel leuk vinden", aldus de voormalig profvoetballer. "Er komt wel weer een persoonlijkheid binnen en dat is leuk. We hebben al genoeg grijze muizen."
Verslaggever Tijmen van Wissing ziet dat niet zo snel gebeuren. "Ik denk dat Memphis daar té groot voor is. Het is een merk, maar ik zou het wel geweldig vinden. Je kan je dan wel gaan ergeren!", klinkt het. "Het is nog steeds een hele goede voetballer. Ik zie hem wel in de Verenigde Staten spelen."
Been vraagt zich af welke Nederlandse club een realistische optie is voor de topscorer aller tijden van Oranje. "Wie gaat hem halen? Dat kan maar één club zijn: Ajax, op basis van het Mika Godts-verhaal", aldus de analist, doelend op de interesse van PSG. "Feyenoord heeft geleerd van Raheem Sterling, dat gaan ze nooit doen. Waar zou hij bij PSV moeten spelen? In de spits als Ricardo Pepi verkocht wordt? Ja, dat zou kunnen."
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Transfervrije Memphis Depay geopperd voor Ajax: "Dat zou kunnen"
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