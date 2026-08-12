Transfervrije Memphis Depay geopperd voor Ajax: "Dat zou kunnen"

Deze week werd bekend dat Corinthians het aflopende contract van Memphis niet gaat verlengen, tot grote woede van de aanvaller zelf. In Voetbalpraat van ESPN wordt nagedacht over een vervolgstap voor Memphis. "Ik heb weinig gezien van hem in Brazilië, het is een totaal andere competitie dan de Premier League of de Ligue 1", stelt Been. "Ik weet niet of hij nog het fysiek vermogen heeft om daar wekelijks te spelen."

Bram van Polen juicht een terugkeer naar de Eredivisie toe. "Ik zou het wel leuk vinden", aldus de voormalig profvoetballer. "Er komt wel weer een persoonlijkheid binnen en dat is leuk. We hebben al genoeg grijze muizen."